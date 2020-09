Ramaphosa demande des réformes du Conseil de sécurité de l’ONU

Dans le cadre des changements attendus depuis longtemps au sein des Nations unies, le président sud-africain, Cyril Ramaphosa a déclaré lundi que l’Afrique devait disposer d’un siège permanent au Conseil de sécurité alors que l’organisme mondial célèbre son 75e anniversaire cette année.Les 15 membres du Conseil de sécurité des Nations unies sont la Grande-Bretagne, la Chine, la France, la Russie et les États-Unis, qui disposent d’un siège permanent et d’un droit de veto, les 10 autres membres étant élus par rotation pour deux ans.

« Nous devons profiter de cet anniversaire pour faire avancer les réformes de l’ONU, en particulier de son Conseil de sécurité, qui ne donne pas une voix égale aux différentes régions du monde », a déclaré M. Ramaphosa dans son message hebdomadaire.

L’Afrique du Sud, a-t-il déclaré, plaiderait fortement pour que le continent africain ait une représentation permanente au Conseil de sécurité lors de la 75e session virtuelle de l’Assemblée générale des Nations unies qui débute mardi.

M. Ramaphosa a félicité l’ONU pour avoir aidé les pays africains à lutter contre la pandémie de Covid-19 grâce aux conseils et à l’aide matérielle de l’Organisation mondiale de la santé.

L’ONU a mené des efforts pour que le monde post Covid-19 « soit meilleur, plus juste et plus pacifique », a-t-il déclaré.

En outre, l’organisation a également permis aux pays de se concentrer sur le travail qui doit être fait, non seulement pour reconstruire les économies, mais aussi pour le faire de manière à faire progresser la réalisation des objectifs de développement durable, a-t-il ajouté.

« L’ONU a joué un rôle essentiel en soutenant la coopération entre les pays et les organisations internationales comme l’Organisation mondiale de la santé, qui ont travaillé à la lutte contre la pandémie de coronavirus. Elle a concentré son attention sur les pays les plus vulnérables et les parties de la société les plus touchées par la pandémie », a déclaré le dirigeant Sud-africain.