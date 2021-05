Ramaphosa et Macron discutent du vaccin contre le Covid-19

Le président français, Emmanuel Macron, est arrivé ce vendredi en Afrique du Sud pour une visite d’une journée.Au ours de son séjour, il discutera avec le président Cyril Ramaphosa de la possibilité de permettre à l’Afrique d’accéder aux capacités de fabrication de vaccins contre le Covid-19.

Selon la présidence sud-africaine, les deux dirigeants devraient discuter d’une dérogation temporaire aux droits de propriété de l’Organisation mondiale du commerce sur la fabrication des vaccins.

Cette idée est défendue par l’Afrique du Sud et l’Inde, qui font valoir que cette dérogation stimulerait la production de vaccins dans les pays en développement d’Afrique et d’autres régions, a indiqué la présidence.

Les deux dirigeants lanceront un programme à l’Université de Pretoria pour soutenir la production africaine de vaccins contre le Covid-19, un projet soutenu par l’Union européenne, les États-Unis et la Banque mondiale.

L’Afrique du Sud, économie la plus industrialisée d’Afrique, mais aussi la plus touchée par le Covid-19, a enregistré plus de 1,6 million de cas dont plus de 57.000 décès.

Cependant, seul un pour cent de sa population d’environ 59 millions d’habitants a été vacciné, la plupart d’entre eux étant des professionnels de la santé et des personnes âgées de 60 ans ou plus. La campagne a connu un démarrage difficile, les vaccins AstraZeneca ayant été abandonnés au profit des vaccins Johnson & Johnson, puis de ceux de Pfizer au cours de l’exercice de déploiement.

M. Macron est arrivé en Afrique du Sud après une visite historique au Rwanda, où il a reconnu la responsabilité de la France dans le génocide de 1994, qui a vu le meurtre de près d’un million de personnes, principalement des Tutsis.