RCA : 15 milliards de l’Asecna pour réhabiliter les infrastructures aéroportuaires

Une subvention de 15 milliards FCFA sera débloquée pour la rénovation des infrastructures aéroportuaires en République centrafricaine, a annoncé, mercredi à Bangui, le Directeur Général de l’Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar (Asecna).Selon Mohamed Moussa, l’enveloppe servira à la sécurisation de l’aéroport international de Bangui Mpoko et à la construction d’une centrale électrique et de bâtiments pour les services de la météorologie.

Au cours de son séjour de cinq jours en Centrafrique, le Directeur Général de l’Asecna s’est entretenu avec les plus hautes autorités de l’Etat sur les activités en Centrafrique de son organisation.