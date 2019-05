RCA : la Minusca appuie le recrutement de 1023 soldats

La Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine (MINUSCA) a annoncé, mercredi à Bangui, son appui au ministère de la Défense nationale dans le processus de recrutement en cours de 1023 candidats aux Forces armées centrafricaines (FACA).Dans un communiqué de presse reçu à APA, le porte-parole de la Minusca, Vladimir Monteiro a fait le point sur ce recrutement, avec notamment les visites médicales qui se déroulent jusqu’au 17 mai à Bangui et dans les préfectures du pays.

« Après ces visites médicales auxquelles sont soumis les 1047 candidats admissibles ainsi que les vérifications de rigueur par le comité technique mixte de recrutement, la liste finale des candidats sera connue », a-t-il précisé, ajoutant que les futures recrues entameront ensuite leur formation qui sera assurée par la Mission technique de l’Union européenne (EUTM) d’ici début juin.

Ce recrutement entre dans le cadre de la Réforme du secteur de la sécurité pour une armée représentative et républicaine qui permettra d’assurer la protection des civils, une responsabilité souveraine de l’Etat et en conformité avec les dispositions de l’Accord politique de Khartoum pour la paix et la réconciliation.

A ce titre, une équipe d’éléments des FACA s’est rendue à Kaga Bandoro au centre nord de la RCA pour préparer la formation future des membres des Unités mixtes de sécurité prévues dans l’Accord de paix de Khartoum.