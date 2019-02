RCA : l’accord de paix signé entre le gouvernement et les groupes armés

Le gouvernement centrafricain et quatorze groupes armés de ce pays ont signé, mardi à Khartoum (Soudan), un accord de paix après plus de dix jours de négociations facilitées par l’Union africaine (UA) et l’Organisation des Nations Unies (Onu), a appris APA de source médiatique.Aucun détail n’a été pour le moment donné sur cette entente devant mettre fin au conflit armé en Centrafrique, même si dimanche dernier le chef de la délégation gouvernementale avait confirmé que l’accord obtenu ferait l’objet d’une signature définitive, prochainement à Bangui, la capitale centrafricaine.

A en croire Radio France Internationale (RFI) dont le site a été visité à APA, cet accord traite entre autres « de questions très délicates comme l’amnistie, le partage du pouvoir, l’intégration des ex-rebelles dans les corps de défense et de sécurité ».

Le président de la Centrafrique Faustin-Archange Touadera, son homologue soudanais Omar el-Béchir et le président de la Commission de l’Union africaine, Moussa Faki Mahamat ont assisté à la cérémonie de signature de l’accord de paix.