RCA: le Sénégalais Mankeur Ndiaye nommé chef de la Minusca

L’ancien chef de la Diplomatie sénégalaise, Mankeur Ndiaye est nommé chef de la Mission Multidimensionnelle Intégrée des Nations Unies pour la Stabilisation en Centrafrique(MINUSCA), en remplacement de Parfait Onanga Anyanga en poste depuis 2015, informe un communiqué onusien.Mankeur Ndiaye succède au Gabonais Parfait Onanga Anyanga qui a pris part aux pourparlers de paix inter-centrafricains ayant abouti à la signature d’un accord de paix et de réconciliation nationale ce 6 février à Bangui. Un accord qui porte sa signature au nom des Nations Unies.

Le Sénégalais a donc la lourde responsabilité de contribuer à la mise en œuvre de cet accord de paix âprement discuté et paraphé à Khartoum (Soudan) entre le gouvernement et les groupes armés pour mettre fin aux violences intercommunautaires récurrentes en Centrafrique grâce à l’appui multiforme de la MINUSCA.

Mankeur Ndiaye est le 2ème Sénégalais à diriger la MINUSCA. Avant lui, c’était le général Babacar Guèye qui a ouvert la mission onusienne, mais a dû démissionner en Aout 2015 devant l’ampleur d’accusation d’abus sexuels à l’endroit des casques bleus déployés en RCA.

Le nouveau représentant du Secrétaire Général des Nations et chef de la MINUSCA devra s’atteler à redorer le blason des Nations Unies en Centrafrique puisque beaucoup de forces qui composent les casques bleus sont sur la sellette à cause de leur passivité devant les violences que les groupes armés qui dominent plus de 80% du territoire national commettent sur les civils en leur présence.

Les populations l’attendent pour insuffler un nouvel élan dans l’accomplissement du mandat de la MINUSCA qui consiste à la protection des civils, l’appui à la restauration de l’autorité de l’Etat, entre autres.