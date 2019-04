RCA : six morts dans un affrontement entre éleveurs et paysans

Un affrontement entre des paysans centrafricains et des éleveurs transhumants Bororo s’est soldé par la mort de six personnes et l’incendie de plusieurs cases, a appris APA mardi de source sécuritaire.Selon un habitant du village de Amo, l’affrontement a eu lieu dimanche soir lorsque les habitants de cette localité ont mené des représailles contre les éleveurs après avoir appris qu’ils avaient assassiné un des leurs, venu leur acheter un bœuf. Durant l’affrontement, les villageois ont tué cinq éleveurs et brûlé plusieurs cases du campement des Bororo.

Pour sa part, la gendarmerie qui mène des investigations sur les lieux du drame soutient que « la crise est survenue dans des circonstances non encore élucidées ».

Les autorités administratives de Sibut, arrivées lundi à Amo, ont rencontré les paysans pour les appeler au calme et ont également récupéré, à des fins d’assistance humanitaire, les enfants et femmes abandonnés sur place par les éleveurs.

Le procureur du tribunal de la ville de Sibut a ouvert une enquête sur cette violence intercommunautaire, selon une source sécuritaire locale.