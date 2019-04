RCA : une mission conjointe CEEAC-UNOCA pour l’application de l’accord de paix

Le Secrétaire général de la Communauté Économique des États de l’Afrique Centrale (CEEAC), Ahmad Allam-Mi et le Représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies pour l’Afrique Centrale (UNOCA), François Louncény Fall ont entamé, mercredi, une visite officielle de quatre jours en Centrafrique pour s’enquérir des défis et enjeux de la mise en œuvre de l’Accord politique pour la paix et la réconciliation, signé entre le gouvernement et 14 groupes armés le 6 février dernier à Bangui.La délégation CEEAC-UNOCA se rendra également à Paoua pour mieux appréhender la question de la transhumance et ses implications sécuritaires. « La question de la transhumance est considérée en ce moment au niveau des Nations Unies comme l’une des causes émergentes des conflits dans la région. Nous attachons beaucoup de prix à cette question », a souligné François Louncény Fall face à la presse.

En appui à l’Initiative africaine pour la paix et la réconciliation en RCA, cette visite conjointe qui prendra fin le 5 avril évaluera les perspectives de l’application de l’Accord et l’appui des pays de la sous-région à ce processus.