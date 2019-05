RCA : vers un financement 6,7 milliards F CFA de la Suisse

Alain Berset, le Conseiller fédéral suisse en charge de la Santé et de la Culture, faisant le bilan de son séjour de 3 jours en Centrafrique, a annoncé que son pays va intensifier sa coopération avec la République Centrafricaine en lui accordant une aide financière de 6,7 milliards F CFA.Cette enveloppe financière sera utilisée dans les domaines sanitaire, humanitaire et culturel, a informé Alain Berset hier soir à Bangui. Au cours de son séjour, le membre du gouvernement helvétique s’est rendu dans les locaux de certaines Organisations Non Gouvernementales dont le Comité International de la Croix Rouge (CICR), au Centre de santé et au camp des déplacés de Kaga Bandoro (centre-nord).

A Bangui, outre les entretiens avec des personnalités, M. Berset a visité le complexe pédiatrique dont il compte renforcer la capacité opérationnelle avec la formation des médecins spécialistes. En outre, il a informé que son pays appuiera la Centrafrique dans le cadre de la lutte contre les faux médicaments.

Sur le plan culturel, la Suisse finance la Fondation Hirondelle, principal partenaire de la radio privée Ndéké Luka qui prône la paix et la cohésion sociale en Centrafrique. La Suisse apporte également son soutien à la RCA à travers notamment le Fonds Bekou de l’Union Européenne.