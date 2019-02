RD Congo : tête-à-tête Félix Tshisekedi – Joseph Kabila dimanche à la cité de l’Union africaine

Le président Félix Tshisekedi Tshilombo s’est entretenu avec l’ancien président Joseph Kabila Kabange à la demande de ce dernier, dimanche à la cité de l’Union africaine dans la commune de Mont Ngaliema à Kinshasa.Même si aucune déclaration n’a été faite à l’issue de cette rencontre, d’aucuns croient savoir que la formation du prochain gouvernement a été très probablement évoquée par les deux personnalités.

L’ex chef de l’Etat détient avec ses partisans la majorité à l’Assemblée nationale à l’issue des législatives du 30 décembre 2018. La constitution congolaise stipule que le premier ministre doit être issu de la majorité parlementaire.

Le président sortant avait préconisé, dans son dernier discours à la nation, la création d’un gouvernement de « coalition » au lieu d’un gouvernement de « cohabitation ».

La rencontre entre Tshisekedi et Kabila intervient au lendemain d’une déclaration publiée samedi à Kinshasa par l’ancienne « Majorité présidentielle » qui a changé d’appellation pour devenir « Majorité » tout court et qui offrait au président Tshisekedi sa disponibilité à travailler, au nom de la cohésion nationale, en « synergie d’action et en partenaires responsables ».