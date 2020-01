La peur d’une « balkanisation » de la République démocratique du Congo revient en force dans les discours, alimentée par des bruits insistants d’une intervention militaire du Rwanda à l’Est, et les souvenirs d’un réel morcellement du pays il y a 20 ans.

La RDC est déjà « balkanisée à 70% » et l’actuel président Félix Tshisekedi poursuit l’oeuvre de son prédécesseur Joseph Kabila, a lancé l’opposant et ex-candidat à la présidentielle Martin Fayulu. Des accusations démenties par les autorités, les Nations unies et le Rwanda.

M. Fayulu a été empêché de marcher contre la « balkanisation » vendredi à Kinshasa, sur interdiction des autorités. La manifestation a été autorisée ailleurs sans incident comme à Kikwit (centre).

Un des proches de M. Fayulu, l’ex-Premier ministre Adolphe Muzito, a même suggéré de « faire la guerre au Rwanda » pour ramener la paix dans l’Est de la RDC.

Originaires de l’ouest, ces deux opposants soufflent sur les braises des conflits à l’Est, où plusieurs événements fin 2019 ont ravivé le souvenir d’une division en trois du pays au début des années 2000.

Au premier rang figurent l’écho d’une présence militaire du Rwanda au côté de l’armée congolaise dans la traque de rebelles hutu ex-génocidaires autour de Goma.

« Selon plusieurs sources militaires, diplomatiques et de la société civile, des soldats des forces spéciales rwandaises » ont participé à une offensive fin novembre, écrit le « Kivu security tracker » (baromètre sécuritaire) du Groupe des experts du Congo (GEC) et ses partenaires.

« L’armée rwandaise, qui semble régulièrement présente dans ces territoires, aurait également tués trois civils, confondus avec des rebelles hutu rwandais », ajoutent ces experts rattachés à l’Université de New York, et qui travaillent depuis des années sur le Kivu.

– « Remplacement » des populations déplacées –

L’opération contre les rebelles hutu du FDLR et ses groupes dissidents « est conduite par l’armée congolaise », a cependant assuré le ministre rwandais des Affaires régionales, Olivier Nduhungirehe, joint par l’AFP à Kigali.

« Mais si jamais ils demandent de l’assistance ou des renseignements, nous sommes heureux de les leur fournir », ajoute le ministre, tout en niant toute présence de soldats rwandais en RDC.

Par ailleurs, le massacre d’un total de 123 civils pour le seul mois de novembre dans le territoire de Beni a nourri la théorie d’un « remplacement » des populations congolaises dans cette zone du Nord Kivu près de l’Ouganda.

De nombreux survivants fuient ces massacres attribués au groupe armé d’origine ougandaise des forces démocratiques alliées (ADF).

L’archevêque de Kinshasa Fridolin Ambongo a estimé que les tueries de Beni « sont des actes réfléchis, planifiés », avec pour objectif « la balkanisation de notre pays ».

« Cela se vérifie à travers le remplacement de la population déplacée par des populations généralement rwandophones ou ougandophones », a-t-il ajouté, une théorie déjà entendue par l’AFP dans la région.

Enfin, le président Félix Tshisekedi a réuni en octobre les état-majors de plusieurs pays à Goma pour tenter – en vain – de constituer une coalition contre l’insécurité dans l’est congolais (RDC, Rwanda, Ouganda, Burundi, Tanzanie).

Un projet mal vécu en RDC. Les fidèles à l’ex-président Joseph Kabila ont critiqué « toute initiative visant à offrir le territoire national aux forces étrangères des pays voisins », redoutant « un règlement de comptes entre ces forces ».

– Contrôle des richesses –

« Tant que je suis à la tête de l’Etat, la balkanisation n »aura pas lieu », a déclaré le président Félix Tshisekedi lors du dernier Conseil des ministres il y a une semaine.

Dans son histoire récente, le plus grand pays d’Afrique sub-saharienne (2,3 millions de km2) a frôlé l’éclatement au cours des deux guerres du Congo de 1996 à 2003. Après avoir participé à la chute du maréchal Mobutu (mai 1997), les pays voisins sont restés actifs au Congo.

Entre 1998 et 2001, le Rwanda et ses alliés du RCD ont contrôlé le Kivu (est), l’Ouganda et le MLC de Jean-Pierre Bemba avaient la mainmise sur le nord et le nord-est, face à Kinshasa qui exerçait sa souveraineté sur le reste du pays avec le soutien de l’Angola et du Zimbabwe.

Les armées régulières du Rwanda et de l’Ouganda se sont même livré à une « guerre des six jours » pour le contrôle des richesses à Kisangani dans le nord-est (diamant, or) en juin 2000.

Après les accords de paix du début des années 2000, des rebelles plus ou moins soutenues par Kigali (RCD, CNDP, M23) ont continué de défier Kinshasa.

La situation semble plus stable en 2020. « Le Congo, dans ses frontières héritées de la colonisation, personne ne le conteste », a estimé la représentante des Nations unies en RDC Leïla Zerrougui.

« Il n’y a personne, que ce soit dans la communauté internationale, que ce soit chez les voisins, qui ait des visées territoriales sur le Congo », a-t-elle ajouté. « Je n’ai jamais vu de Congolais qui disent: +On veut créer un Etat, on veut se séparer du Congo+ ».

str-ah-ak-st/thm