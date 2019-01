RDC: l’opposant Tshisekedi proclamé vainqueur, contestations immédiates

Un opposant, Félix Tshisekedi, a été proclamé mercredi vainqueur de l’élection présidentielle en République démocratique du Congo mais sa victoire a été aussitôt contestée par une partie de l’opposition et mise en doute par la France.

Au terme d’une très longue attente, la Commission électorale nationale indépendante (Céni) a déclaré M. vainqueur avec 38,57% des voix, devant l’autre tête de l’opposition divisée, Martin Fayulu (34,8%). Celui-ci a aussitôt rejeté le résultat et dénoncé un « putsch électoral ».

La France a semblé lui donner raison par la voix de son ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian. « Il semble bien que les résultats proclamés (…) ne soient pas conformes aux résultats » réels, a-t-il déclaré sur CNews, ajoutant que Mr Fayulu est « a priori » le vainqueur du scrutin du 30 décembre.

Cette présidentielle à un tour avait été reportée trois fois depuis 2016.

Ces derniers jours, l’opposition et les observateurs de l’Eglise catholique avaient appelé la commission électorale à ne pas trahir « la vérité des urnes », sans être plus explicites.

Selon les résultats officiels, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, 55 ans, est le président « provisoirement élu » qui doit succéder au chef de l’Etat sortant Joseph Kabila, 47 ans.

– Hommage à Kabila –

Dans sa première prise de parole, M. Tshisekedi a rendu hommage à Joseph Kabila : « Aujourd’hui, nous ne devons plus le considérer comme un adversaire mais plutôt comme un partenaire de l’alternance démocratique dans notre pays. »

« Je suis heureux pour vous, peuple congolais. Ce processus tout le monde pensait qu’il allait déboucher sur les affrontements et les violences, à l’effusion de sang », a dit M. Tshisekedi.

Les résultats de la Céni peuvent encore faire l’objet de recours devant la Cour constitutionnelle qui proclamera les résultats définitifs.

La C, plus grand pays d’Afrique sub-saharienne, vit une double situation historique. C’est la première fois qu’un opposant est proclamé vainqueur d’une élection présidentielle après les deux élections de M. Kabila en 2006 et 2011.

C’était aussi la première fois que le président sortant a accepté de se retirer sous la pression de la Constitution et non des armes. M. Kabila ne pouvait pas briguer un troisième mandat d’affilée.

– « Incompréhensible » –

Le dauphin du pouvoir sortant, l’ex-ministre de l’Intérieur sous sanctions de l’Union européenne Emmanuel Ramazani Shadary, n’arrive qu’en troisième position avec 23,8%. Les 18 autres candidats font des scores anecdotiques.

M. Fayulu a, dans une interview à Radio France Internationale, assuré que « ces résultats n’ont rien à voir avec la vérité des urnes ». « C’est un véritable putsch électoral, c’est incompréhensible », a-t-il dit.

La Cour constitutionnelle doit publier les résultats définitifs d’ici le 15 janvier, selon l’actuel calendrier électoral qui a pris trois jours de retard. La prestation de serment du nouveau président élu pour un mandat de cinq ans est prévu le 18 janvier.

Félix Tshisekedi est le fils d’une figure majeure de l’histoire politique congolaise, Etienne Tshisekedi, décédé à Bruxelles le 1er février 2017.

Près de deux ans après le décès de Tshisekedi père, le corps repose toujours à Bruxelles, officiellement faute d’accord pour les obsèques entre son parti l’UDPS, la famille et le pouvoir.

Ces derniers jours, M. Tshisekedi avait tendu la main au président Kabila.

– « Passation pacifique » –

Le secrétaire général de l’UDPS Jean-Marc Kabund a suggéré « une rencontre » entre MM. Tshisekedi et Kabila « pour préparer la passation pacifique et civilisée du pouvoir », avant même la proclamation des résultats.

« Nous n’allons pas rejeter la main tendue parce qu’il y a un temps pour tout. Un temps pour s’opposer et se disputer l’électorat mais aussi un temps pour s’unir », a réagi le porte-parole du gouvernement sur la radio onusienne Okapi.

Ces déclarations ont nourri des rumeurs d’un rapprochement qui n’ont pas été démenties et qui ont suscité la colère dans le camp de Martin Fayulu.

A mots voilés, ses partisans ont mis en garde contre un accord dans leur dos. « Kabila n’a pas à dire: je veux telle personne, je ne veux pas de telle. Ce n’est pas sa résidence privée, ni une affaire de famille, c’est une affaire d’État », a déclaré à l’AFP la porte-parole de la coalition Lamuka formée autour de M. Fayulu, Eve Bazaiba.

En 2011, la réélection du président Kabila avait été entachée de contestation et de violences.

S’il est confirmé, le nouveau président devra disposer d’une majorité à l’Assemblée nationale pour gouverner. Les élections législatives et provinciales ont eu le même jour que la présidentielle.

Le nouveau président issu de l’opposition devra aussi composer avec les forces de sécurité acquises au président Kabila et avec les milieux économiques.

Avec deux ans de retard, le président Kabila avait accepté de se retirer. Il est au pouvoir depuis l’assassinat de son père et prédécesseur le 16 janvier 2001.

Il reste en fonction « jusqu’à l’installation effective du nouveau président élu », selon la Constitution.