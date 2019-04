RDC : ouverture d’un laboratoire de biologie du bois à Yangambi

Le premier laboratoire de biologie du bois en Afrique subsaharienne a été officiellement ouvert le 28 avril 2019 dans la réserve de biosphère de Yangambi située au cœur du bassin du Congo, dans la province de la Tshopo (nord-est du pays), a annoncé lundi le Musée Royal de l’Afrique centrale en Belgique (MRAC) dans un communiqué reçu à APA.Ce laboratoire servira aux scientifiques congolais et internationaux pour y mener des actions de recherche de pointe sur l’anatomie du bois et la dendrochronologie (étude des cernes de croissance des arbres) afin de mieux comprendre le rôle des forêts dans l’adaptation et l’atténuation du changement climatique, indique le communiqué.

Il souligne que ce laboratoire dispose de microscopes et de tous les équipements les plus sophistiqués permettant d’étudier le fonctionnement des arbres sur place.

Le bassin du Congo est la deuxième forêt tropicale humide du monde en termes de superficie et son rôle est crucial dans le stockage du carbone et la régulation de la température, rappelle le communiqué qui explique que la compréhension des caractéristiques de croissance des arbres locaux, de l’historique de la végétation et des propriétés du bois permettra de protéger cet important écosystème.

Ce laboratoire de biologie du bois bénéficiera aux universités et instituts congolais comme l’Institut national pour l’étude et la recherche agronomiques (INERA) et l’Université de Kisangani. Il s’inscrit dans le cadre du projet Formation, recherche et environnement dans la Tshopo (FORETS) qui est financé par l’Union européenne et coordonné par le Centre de recherche forestière internationale.

Le communiqué signale que pour assurer la continuité de l’initiative, le MRAC forme des chercheurs congolais à la gestion du laboratoire qui sera autonome à la fin du projet FORETS en 2021.

La cité Yangambi est une localité du territoire d’Isangi dans la province de la Tshopo. Cette cité d’une superficie de 69 km2 située sur la rive droite du fleuve Congo est notamment connue pour son Institut facultaire des sciences agronomiques de Yangambi (IFA-Yangambi).