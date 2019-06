RDC: réception officielle du Musée national

La Corée du Sud a procédé, vendredi à Kinshasa, à la remise officielle au gouvernement congolais des clés du bâtiment du Musée national de la RDC (MNRDC) construit grâce à un financement de l’Agence coréenne de coopération internationale (KOICA) à hauteur de 21 millions USD.A cette occasion, la vice-présidente de KOICA, Baek Sook Hee qui a fait le déplacement de Kinshasa pour la circonstance, a souligné que ce bâtiment est le plus grand projet réalisé par son agence en Afrique.

Ce musée va présenter la diversité de la culture congolaise tout en créant un environnement pour l’éducation et un espace optimal pour permettre au peuple congolais d’apprendre et de mieux préserver son histoire.

Le MNRDC qui sera officiellement inauguré et ouvert au public au mois d’octobre prochain comprend notamment des salles d’exposition, de stockage, de conférences et des cafétérias ainsi que des bureaux et d’autres espaces aménagés dans l’enceinte du bâtiment.