Recrutement dans l’armée de l’air : un test de sélection psychotechnique sera organisé du 6 au 9 septembre

Dans le cadre du recrutement du personnel navigant et non navigant en faveur de l’Armée de l’Air et sous la Haute Autorité de Monsieur le Président de la République, Chef Suprême des Armées, le Ministre d’Etat Chargé des Affaires Présidentielles, Ministre de la Défense Nationale, informe qu’un test de sélection psychotechnique sera organisé du lundi 06 au jeudi 09 septembre 2021 à l’Etat-major de l’Armée de l’Air.

Ce communiqué s’adresse aux candidates et candidats remplissant les critères ci-après :

Etre de nationalité guinéenne ;

Etre âgé(e) de 18 à 25 ans à la date du 1er septembre 2021 ;

Etre titulaire de master, de licence ou universitaire en cours d’étude dans un profil scientifique ou technique, ou lycéen en classe terminales sciences mathématiques ou expérimentales, ayant passé le baccalauréat session 2021, ou titulaire d’un baccalauréat dans ces options.

Avoir une bonne aptitude physique

NB : l’échec au baccalauréat session 2021 est éliminatoire pour les lycéens

DOSSIERS A FOURNIR

Une copie de l’extrait d’acte de naissance ou jugement supplétif ;

Une copie et original du diplôme de licence ou de l’attestation de niveau accompagné du dernier diplôme obtenu ;

Une copie de la carte d’identité scolaire ou nationale, de la carte d’étudiant ou du passeport.

Les dossiers de candidatures sont reçus à l’Etat-major de l’Armée de l’Air tous les jours ouvrables de 10h00 à 14h00 et ce jusqu’au 30 août 2021.

Pour tous renseignements complémentaires, s’adresser aux contacts suivants : 622 610 817/625 946 603

Conakry, le 30 juillet 2021

Le Ministre d’Etat

Docteur Mohamed Diané