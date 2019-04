Recrutement exceptionnel d’enseignants: le délai de dépôt des dossiers des candidats préinscrits prorogé au 18 avril

Le délai de dépôt des dossiers des candidats préinscrits pour les trois concours de recrutement exceptionnel de 10.300 enseignants contractuels lancé par le gouvernement ivoirien est prorogé au 18 avril 2019, a appris APA mardi de bonne source dans la capitale économique ivoirienne.Cette prorogation du délai de dépôt des dossiers dans les Directions régionales et départementales de l’éducation nationale (DREN/DDEN) concerne notamment les candidats préinscrits ayant déjà déposé leur demande d’authentification auprès de la Poste de Côte d’Ivoire.

Selon le chronogramme établi par la Direction des examens et concours de Côte d’Ivoire (DECO), la période d’inscription devrait s’étendre du 18 mars au 07 avril 2019. La liste des candidats autorisés à concourir devrait être publiée sur le site de la DECO le jeudi 18 avril 2019.

Les enseignants contractuels adjoints, du préscolaire et du primaire entament les épreuves écrites le dimanche 28 avril 2019. Les tests psycho- technique pour les enseignants contractuels bivalents sont prévus le samedi 04 mai et le dimanche 05 mai le test-psychotechnique pour les enseignants contractuels de lycée.

Ces recrutements exceptionnels visent à combler le déficit en enseignants dans le préscolaire, le primaire et dans le secondaire» dans le pays avec 10.300 postes à pourvoir et répartis comme suit : 5.300 enseignants contractuels adjoints du préscolaire et du primaire, 3.000 enseignants contractuels de collège et 2.000 enseignants contractuels de lycée.

Dans son message à la Nation du 31 décembre 2018, le président Alassane Ouattara, a annoncé le recrutement à titre exceptionnel, de dix mille trois cents enseignants contractuels pour le préscolaire, le primaire et le secondaire. Ces recrutements interviennent dans le cadre du programme social du gouvernement (PS Gouv).