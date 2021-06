Recrutement spécial dans l’armée : les résultats du concours attendus ce mardi 22 juin 2021

Au terme des épreuves de sélection et des visites d’aptitudes médicales, relatives au concours de recrutement spécial en catégories Informatique et Langue Anglaise et sous la Haute Autorité de Monsieur le Président de la République, Chef suprême des Armées, le Ministre d’Etat Chargé des Affaires Présidentielles, Ministre de la Défense Nationale informe les candidates et candidats que les résultats définitifs dudit concours seront disponibles 4 l’Etat-Major Général des Armées, le mardi 22 juin 2021.

Par la même occasion, il est demandé aux candidates et candidats retenus de se présenter au Camp Kwamé N’Kruma du Km36, le jeudi 24 juin 2021 à 8H00, munis d’effets de toilettes et de sport.