Réduction du temps moyen de coupure d’électricité par an en Côte d’Ivoire

Le temps moyen de coupure d’électricité par an a été réduit de moitié en Côte d’Ivoire passant de 48 heures en 2011 à 22 heures à fin 2018, a annoncé vendredi à Abidjan, Abdourahmane Cissé, le ministre ivoirien du pétrole, de l’énergie et des énergies renouvelables.« De 2011 à fin 2018, le temps moyen de coupure d’électricité a été réduit de moitié en passant de 48 heures à 22 heures par an. Le nombre de clients a doublé en passant de 1 100 000 à 2 200 000 clients. Plus de 1694 postes de haute tension et basse tension ont été construits et plus de 2700 km de ligne haute tension et plus de 4450 km de ligne basse tension ont été réalisées », a dit M. Cissé, rapportant l’évolution des indicateurs de performance du secteur électrique ivoirien.

Il s’exprimait dans une allocution de bienvenue au président sénégalais Macky Sall qui visitait en présence du vice-président ivoirien, Daniel Kablan Duncan, la centrale thermique de la Compagnie ivoirienne de production d’électricité ( CIPREL, la plus grosse du pays avec une puissance totale de 556 MW) située à Vridi dans le Sud de la capitale économique ivoirienne.

Cette visite du président sénégalais à la CIPREL s’effectue dans le cadre de sa visite d’État qu’il effectue en Côte d’Ivoire depuis jeudi. Poursuivant le ministre du pétrole, de l’énergie et des énergies renouvelables a rappelé l’objectif du gouvernement ivoirien à fournir aux populations une énergie abondante, de qualité et à un coût abordable.

« En ce qui concerne le secteur de l’électricité, trois principales mesures ont été arrêtées. Il s’agit de la réduction de 20% du prix du KWh des clients abonnés au tarif social domestique 5 ampères et l’accélération du programme national d’électrification rurale ( PRONER) ainsi que l’intensification du programme d’électricité pour tous ( PEPT)», a souligné M. Cissé parlant du Programme social du gouvernement ivoirien ( PSGouv 2019-2020).

« Je voudrais vous assurer excellence Monsieur Macky Sall, président de la République du Sénégal de notre volonté à entretenir et à renforcer les relations de coopération notamment, sur le plan énergétique avec le Sénégal », a-t-il promis annonçant un accroissement des échanges d’énergie avec ce pays dans « un horizon proche».

« Ce que nous avons vu cet après-midi montre que la Côte d’Ivoire a osé assez tôt. Je ne peux que me réjouir de ce que j’ai vu», a dit pour sa part, le président sénégalais Macky Sall au terme de cette visite à la CIPREL estimant que l’énergie est le « moteur de la croissance économique ».

La Compagnie ivoirienne de production d’électricité ( CIPREL) a été créée le 20 juillet 1994. 330 milliards FCFA ont été investis en vingt ans pour une puissance installée de 556 Mégawatts, a, entre autres, indiqué pour sa part, Kadidjatou Diallo, la directrice générale de la CIPREL dans un discours de présentation de son institution.

Concernant les perspectives de la CIPREL, elle a annoncé la construction, l’exploitation et le transfert d’une nouvelle centrale électrique dénommée projet CIPREL 5 dont la convention de concession a été signée en 2018 avec l’État de Côte d’Ivoire.

« Cette centrale ( CIPREL 5) permettra de fournir de l’énergie à partir du premier réseau d’électricité de 400 000 V à environ 2,8 millions d’habitants. D’une puissance de 390 MW, la centrale CIPREL 5 sera dotée de la 1ère turbine à gaz de classe F en Afrique subsaharienne ( 225 MW)», a expliqué Mme Diallo.