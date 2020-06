Redynamisation de la stratégie de lutte contre la Covid-19 à Matoto

Les acteurs impliqués dans la lutte contre COVID-19 se sont reunis mercredi, 17 juin à la mairie de Matoto pour débattre de la redynamisation de la nouvelle stratégie de lutte basée sur la communauté.

La rencontre a regroupé les représentants de l’Agence Nationale de la Sécurité Sanitaire (ANSS), de l’UNICEF, du conseil communal et les 38 chefs de quartiers de la commune de Matoto.

L’objectif est de redéfinir la stratégie de lutte contre le COVID-19, veiller à l’implication effective du conseil communal à travers les chefs de quartiers, les chefs de secteurs, les conseils des jeunes et les responsables religieux à la base.

Le directeur général adjoint de L’ANSS Dr Bouna Yattassaye a expliqué techniquement la stratégie afin qu’elle soit maitrisée par les acteurs concernés en vue d’éradiquer la pandémie dans 60 jours.

La stratégie prévoit entre autres l’investigation des cas confirmés positifs, l’identification et le suivi de tous les contacts, l’organisation des tests pour tous les suspects et contacts confinés et traités à domicile pour les cas simples. Tous les cas graves de morbidité où possibilité de confinement doivent être transférés.

Outre la sensibilisation des populations pour la vigilance et le respect des mesures barrières, la stratégie met à la disposition des ménages qui vont accepter de se confiner, des vivres et 60. 000fg par jour.

A date, la commune de Matoto à 270 ménages à confiner, 998 cas confirmés, 397 cas hospitalisés, 691 cas guéris et 04 cas de décès.

Pour sa part, le maire de Matoto a salué le changement de paradigme dans la lutte contre COVID-19 en associant les vrais acteurs dans cette lutte.

Il a également appelé à une synergie d’action de tous les acteurs concernés.

Le maire a rappelé certaines actions menées sur le terrain dont la mise en place d’un comité de riposte communale et des unités de veille à la base et la démultiplication de la campagne de sensibilisation à travers les administrateurs des marchés, les chefs de quartiers, les chefs religieux , les ONG et les conseils des jeunes.