Régression des décès liés au SIDA en Côte d’Ivoire passant de 36 717 cas à 15 405

Le nombre de décès liés au SIDA a régressé en Côte d’Ivoire passant de 36 717 cas en 2009 à 15 405 cas en 2018, a annoncé mercredi à Abidjan, Sidi Tiémoko Touré, le porte-parole du gouvernement ivoirien au terme d’un Conseil des ministres présidé par le président Alassane Ouattara.« Des avancées notables ont été enregistrées dans la lutte contre le VIH/SIDA dans notre pays ces dernières années qui se sont traduites par une tendance à la baisse de la prévalence du VIH qui est passé de 4,7% à 2,5% ainsi qu’une régression du nombre de décès liés au SIDA qui est passé de 36 717 cas en 2009 à 15 405 en 2018», a indiqué M. Touré qui est également le ministre de la Communication et des médias.

Poursuivant, il a fait remarquer par ailleurs, une baisse significative de l’incidence du paludisme en Côte d’Ivoire où plus de 16 millions de moustiquaires imprégnées à longue durée d’actions ont été distribuées en 2017 et plus de 3,5 millions de personnes ont été traitées.

« L’État de Côte d’Ivoire poursuivra ses efforts de mobilisation des ressources pour le financement de la santé à travers la Couverture maladie universelle (CMU) effective depuis juillet 2019», a assuré M. Touré, soulignant que cette assurance sociale est d’un coût de 1000 milliards FCFA pour les deux années 2019 et 2020.

Le budget alloué au secteur de la santé par l’État de Côte d’Ivoire est passé de 105 milliards FCFA en 2011 à 415 milliards FCFA en 2018, soit une hausse de 200%.