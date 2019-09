Rentrée scolaire pour plus de 5 millions d’élèves en Côte d’Ivoire

Plus de cinq millions d’élèves ont officiellement repris, lundi, le chemin de l’école sur l’ensemble du territoire national pour l’année scolaire 2019-2020, a constaté APA sur place.Dans la capitale économique ivoirienne, cette rentrée a timidement débuté avec la plupart des salles de classe restées fermées dans plusieurs établissements d’Abidjan.

A Abobo, un quartier populaire au Nord d’Abidjan, plusieurs écoles préscolaire, primaire et secondaire sont restées désertes là où les cours devraient débuter à 07h30 (heure locale et GMT) selon le calendrier scolaire établit par les autorités éducatives ivoiriennes.

Au collège Saint Joseph, un établissement de renommée d’Abobo, jusqu’à 08h (heure locale et GMT), les salles de classe étaient presque toutes fermées. Quelques élèves ou des parents d’élèves y étaient plutôt pour effectuer les inscriptions au titre de cette année académique.

« Je suis là pour l’inscription de mon fils. Je devais l’inscrire plus tôt. Mais comprenez que la rentrée des classes est toujours éprouvante pour nous les parents qui avons surtout plusieurs enfants», a justifié à APA M. Boka, un parent d’élève.

Selon Mademoiselle Ouattara, une élève de cet établissement en classe de seconde, la reprise des classes « n’a jamais été effective » le premier de la rentrée scolaire.

Au Groupe scolaire Sainte-Jeanne, un autre établissement scolaire situé au Plateau-Dokui dans le Nord d’Abidjan, c’est le même décor. La plupart des élèves ou parents d’élèves présents dans l’enceinte de l’établissement y sont pour les inscriptions.

Ici, les élèves du collège débuteront effectivement les cours le 16 septembre prochain et ceux de la maternelle le 23 septembre prochain, a dit à APA, un encadreur de cette école.

Comme ces deux établissements, plusieurs écoles de la capitale économique ivoirienne n’ont véritablement pas débuté les cours en ce premier jour de la rentrée scolaire 2019-2020.

Par contre, à Koumassi dans le sud de la capitale économique ivoirienne, dans des établissements primaires publics comme l’EPP BAD et l’EPP Municipalité 2, élèves et enseignants ont effectivement repris le chemin de l’école et sont présents dans les salles de classe.

Selon la Direction des stratégies, de la planification et des statistiques du ministère ivoirien de l’éducation nationale, de l’enseignement technique et de la formation professionnelle, en 2018, la Côte d’Ivoire comptait 180 176 élèves au préscolaire, 3 900 222 élèves au primaire et 1 923 763 élèves au secondaire général.