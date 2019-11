Report du Sommet sur la paix entre le Rwanda et l’Ouganda

La réunion sur la paix qui devait s’ouvrir ce mercredi à Kigali entre de hauts responsables rwandais et ougandais, a été reportée au 18 novembre, a appris APA d’une source diplomatique basée dans la capitale rwandaise.La source n’a toutefois donné aucune raison justifiant le report de cette rencontre où étaient attendus de hauts responsables de la sécurité et du renseignement.

Un différend a surgi entre les deux Etats lorsque les autorités de Kampala ont été accusées d’accueillir, de financer et d’accorder des facilités à des groupes terroristes – plus particulièrement le Congrès national du Rwanda (RNC) et les Forces démocratiques de libération du Rwanda (FDLR) – qui ont déclaré la guerre au Rwanda.

En août dernier, le président rwandais, Paul Kagamé, a rencontré son homologue ougandais, Yoweri Museveni à Luanda, la capitale angolaise, où ils ont signé un protocole d’accord visant à normaliser les relations entre les deux pays.

En attendant, les deux dirigeants ont convenu de s’abstenir de toute action de nature à déstabiliser le territoire du voisin.

Selon le protocole d’accord signé entre les deux dirigeants à Luanda, il était aussi convenu de reprendre dès que possible les activités transfrontalières entre les deux pays, notamment la circulation des personnes et des biens à des fins de développement et d’amélioration de conditions de vie de leurs populations.

Ce « sommet a consacré la volonté politique du Rwanda et de l’Ouganda de poursuivre le dialogue en vue de trouver une solution aux problèmes existants », s’étaient réjouis dans un communiqué, publié peu après, les présidents angolais, João Manuel Gonçalves Lourenço, Felix Tshisekedi de la RDC et Denis Sassou Nguesso du Congo.