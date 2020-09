Repos biologique: Réouverture des activités de pêche artisanale avancée et industrielle

Dans un communiqué, le ministre des Pêches, de l’Aquaculture et de l’Economie Maritime, Frédéric Loua a annoncé mardi, 1er septembre 2020 à Conakry, la réouverture, aux activités de pêches artisanale avancée et industrielle, de la zone maritime sous juridiction de la République de Guinée qui a été fermée depuis, le 1er août dernier.

Selon le ministre des Pêches, de l’Aquaculture et de l’Economie Maritime, la réouverture de ladite zone prend effet à compter du 1er septembre 2020, pour les navires détenteurs de licence ou de permis de pêche en cours de validité.

‘’J’ose espérer que la période de fermeture de la zone de pêche a favorisé la reproduction des espèces de poissons et la reconstitution des stocks qui, exploités de manière responsable, permettra aux populations présentes et futures de notre pays d’en tirer le meilleur profit’’, a souhaité Fréderic Loua.

Dans le même communiqué, M. Loua a remercié le Chef de l’Etat et de son Gouvernement pour les efforts qu’ils ne cessent de consentir pour promouvoir le développement du secteur des pêches et de la pisciculture, surtout pendant cette période cruciale de pandémie du Covid 19.

Pour terminer, le ministre des Pêches a invité les opérateurs du secteur à respecter la réglementation qui régi l’exploitation des ressources halieutiques, en vigueur en Guinée.