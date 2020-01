Reprise effective des activités dans la ville de Koubia

Au lendemain de la journée « ville morte » décrétée et observée à la place des manifestations illégales interdites à Conakry et dans la région administrative de Labé, les activités ont repris effectivement dans la ville de Koubia. Boutiques, magasins, transports et autres services ont ouverts et sont fonctionnels depuis mercredi matin.

Selon certains commerçants rencontrés au marché de Koubia, au lendemain de la ville morte « nous ne voulons pas fermer nos magasins mais pour une question de sécurité nous sommes obligés si non nous serons ciblés « .

Une autre femme se demande quelle sera la suite de ces mouvements ?

Pour le moment, les activités économiques ont repris à la satisfaction des citoyens et des autorités de Koubia.

Cependant, l’une des inquiétudes des citoyens se situe autour de la date de reprise des cours dans les établissements scolaires à Koubia. Le Slecg original de Aboubacar Soumah, meneur de la grève des enseignants a demandé aux enseignants de poursuivre le mouvement de grève. Il n’a pas été associé mardi à la signature de l’accord sur la prime spéciale de 450.000 à 1.300.000 de fg accordée aux enseignants selon les zones. Le slecg d’Aboubacar Soumah seul peut lever le mot d’ordre de grève en cours.