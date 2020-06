Reprise effective des cours dans les écoles à Kindia

Après 3 mois de congé forcé, les élèves des classes d’examens ont repris lundi 29 juin le chemin des écoles. A Kindia, le directeur préfectoral de l’éducation a sillonné certains établissements pour s’assurer de la reprise des cours et de l’observance des mesures sanitaires édictées par les autorités en charge de l’éducation.

Les écoles visitées par le Directeur préfectoral de l’éducation et sa suite sont entre autres : l’école primaire de Sarakolea, Kindia 1, Kindia 2, le collège Fissa, le lycée 28 septembre, et l’école primaire de Manquepas. Partout, les kits sanitaires sont visibles à la rentrée des classes. Les élèves et les enseignants portent également leurs masques de protection.

Et le directeur préfectoral de l’éducation de Kindia, Ousmane Aissata 1 Camara a déclaré : « Partout où nous avons été, on a trouvé les enseignants en situation de classe munis de leurs masques, les kits sont installés devant les salles de classe, les enfants eux même ont porté les masques, la distanciation sociale est respectée comme cela a été édicté par les autorités sanitaires. » a ajouté le DPE.

Au lycée 28 septembre, l’un des vieux et plus grand lycée de la commune urbaine de Kindia, les cours ont effectivement démarré, trente(30) enseignants étaient présents cette première journée. Et c’est ce qui donne un réconfort moral au proviseur du dit lycée « Ici nous avons 15 groupes pédagogiques, nous avons 7 salles de classes uniquement pour les sciences sociales, 6 pour les sciences expérimentales et deux salles pour les mathématiques.

Les collègues ont répondu non seulement à l’appel malgré la modification de l’emploi du temps. Trente (30) professeurs sont présents ce matin, donc c’est un réconfort moral pour moi » a conclu Mamadouba Torres Camara.