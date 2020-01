Retour d’un contingent tchadien de 1200 soldats du Nigéria

Le ministre tchadien de la Défense nationale, Mahamat Abali Salah, a fait état, dimanche, au cours d’une communication à son bureau, du retour au pays d’un contingent de l’armée tchadienne déployée en février 2019 au Nigéria.Le ministre a déclaré que le retour de ces 1200 soldats est « pour des raisons tactiques et stratégiques, ajoutant que le commandement de la Force mixte multinationale (Fmm) a planifié une opération conjointe ponctuelle baptisée ‘ »Yacin Tafki » (Libérer le Lac).

Dans cette perspective, souligne le ministre, plus de la moitié des éléments du secteur 2, constitué des Forces de défense et de sécurité du Tchad ayant le poste de commandement à Baga Sola dans la province du Lac dont le champ d’action est la zone insulaire du Lac tout au long des pays côtiers ont été projetés à Mogonon au Nigéria dans le secteur no 3 ».

Le ministre tchadien de la Défense, le général Abali Sarah, tout en rappelant que l’opération est arrivée à terme depuis quelque temps, s’est dit satisfait de la mission de ces soldats qui avaient fait face une menace de nature asymétrique.

M. Abali Salah de préciser que, la conception de nouvelles stratégies de lutte contre le terrorisme et sa mise en œuvre sont encore nécessaires.