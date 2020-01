La retraite complémentaire par capitalisation au bénéfice des fonctionnaires et agents de l’Etat de Côte d’Ivoire «sera opérationnelle avant la fin du premier semestre 2020 », selon le directeur général de l’Institution de prévoyance sociale-Caisse générale de retraite des agents de l’Etat (IPS-CGRAE), M. Abdrahamane Berté.M. Abdrahamane Berté a annoncé cette information à l’occasion d’une cérémonie de vœux du nouvel an du personnel de l’institution aux dirigeants de la structure publique notamment à l’endroit du PCA,du DG et du DGA, le 17 janvier 2020, à l’Agence principale de Cocody, dans l’Est d’Abidjan.

Le directeur général de l’IPS-CGRAE a, à cet effet fait le bilan de l’année écoulée et évoqué les perspectives pour l’année 2020, annonçant que l’Agence IPS-CGRAE de San-Pedro, deuxième pôle économique du pays, « sera fonctionnelle en 2020 ».

Concernant la mise en œuvre de la retraite complémentaire par capitalisation, il a fait observer « l’achèvement du dialogue social » relatif à l’opérationnalisation de cette retraite complémentaire par capitalisation au bénéfice des fonctionnaires et agents de l’Etat.

« Le produit sera opérationnel avant la fin du premier semestre 2020 », a assuré le directeur général de l’IPS-CGRAE. La retraite complémentaire par capitalisation vise à accompagner les retraités aux fins de disposer de ressources conséquentes pour les soutenir dans cette nouvelle étape de leur vie.

L’an dernier, dira-t-il, il exhortait, l’ensemble du personnel de l’Institution, à un élan social plus fort au profit des assurés sociaux. Cet élan devait se matérialiser par la mise en œuvre de diverses actions, notamment une écoute bienveillante des attentes et préoccupations des pensionnés de l’IPS-CGRAE.

Pour lui, un an après cette exhortation, il y a matière à se réjouir des résultats obtenus dans la mise en œuvre des actions prioritaires menées en 2019 à savoir le traitement diligent des dossiers de prestations et le paiement régulier des pensions.

Dans cette optique le taux de traitement des dossiers a été amélioré pour atteindre 100% en fin d’année 2019 et un délai moyen de traitement maintenu à 12 jours. L’on note le paiement tous les 22 du mois des pensions des séniors avec parfois des paiements anticipés comme ce fut le cas en décembre (pension payée le 15).

L’IPS-CGRAE travaille ainsi au rapprochement avec ses assurés sociaux résidant sur l’ensemble du territoire national avec le renforcement du réseau agences de proximité avec l’inauguration de l’Agence Principale de Man.

En vue de digitaliser ses actes, l’institution a mise en œuvre de nouveaux services dématérialisés : la plateforme digitale dénommée maCgrae.ci, aujourd’hui fonctionnelle, permet aux assurés sociaux, depuis leur domicile, de télécharger leurs documents sans avoir à se déplacer dans les points d’accueil. Le lancement officiel du portail « maCgare.ci » devrait être effectué « très prochainement ».

L’IPS-CGRAE en tant qu’organisme délégué de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie a démarré la collecte et le reversement des cotisations prélevées au titre de la Couverture Maladie Universelle. Elle assure la contribution effective et efficace à la mise en œuvre de la Couverture Maladie Universelle.

Pour le maintien de la certification de l’ensemble des activités de l’IPS-CGRAE à la norme ISO 9001 version 2015, l’IPS-CGRAE a entrepris la création de branches des prestations familiales, d’Assurance maternité et d’accidents du travail et maladies professionnelles. Les études de faisabilité sont achevées et cela devrait être entamé en 2020 la phase de sensibilisation des partenaires sociaux.

Pour le Directeur Général, le cap doit être maintenu. « 2020 sera, assurément, l’année du couronnement de l’efficacité, d’efficience et d’excellence, notamment sur le métier qui est en lien direct avec le quotidien des assurés sociaux», a -t -il déclaré.

M. Abdrahamane a par ailleurs invité, pour cette année, le personnel à assurer le paiement régulier du bon droit au bon bénéficiaire dans les meilleurs conditions et délais. Il a sollicité l’implication de tout le personnel de l’Institution afin que les actions de l’IPS-CGRAE s’inscrivent dans le programme social du gouvernement.

Ayant pris bonne note des doléances formulées par le représentant du personnel, M. Tanoh Honorat, le DG de l’IPS-CGRAE a promis examiner favorablement les demandes formulées dans la limite des possibilités de l’Institution. Quant au Président du Conseil d’Administration M. Blé Mamadou, il a adressé un satisfécit au nom du Conseil d’Administration à la Direction Générale et à l’ensemble du personnel de l’IPS-CGRAE.

Il a par ailleurs assuré le personnel de son appui quant à l’examen favorable des doléances du personnel.