Réunion de haut niveau Maroc-Espagne le 17 décembre prochain à Rabat

Le chef de gouvernement marocain, Saad Eddine El Otmani s’est entretenu, jeudi, au téléphone avec son homologue espagnol Pedro Sanchez, au cours duquel les deux parties ont discuté de la préparation de la 12e réunion de haut niveau maroco-espagnole, prévue le 17 décembre prochain à Rabat, a annoncé la primature.Cette réunion de haut niveau, qui se tient dans ces conditions épidémiologiques difficiles et inquiétantes en raison de l’épidémie de la COVID-19, vise à renforcer et développer les relations bilatérales distinguées entre les deux pays, a ajouté la même source.

Les deux parties tiennent à organiser cette rencontre, malgré les circonstances de la pandémie, et ce en raison de son importance et compte tenu des résultats escomptés pour les deux pays, souligne-t-on.

La réunion de haut niveau Maroc-Espagne devrait contribuer à insuffler une forte impulsion aux accords signés entre les deux pays tout en donnant la priorité à la coopération économique bilatérale, notamment pour surmonter les répercussions économiques du coronavirus.

Elle sera également l’occasion de renforcer la coopération dans les domaines de l’industrie, du commerce, de la santé et de l’énergie, et pour faire face aux défis sécuritaires.

L’appel téléphonique a également été l’occasion de saluer la qualité des relations et de la coopération entre les deux pays voisins, et de confirmer le consensus entre les deux parties, marocaine et espagnole, sur les visions et orientations, et sur les priorités de la prochaine réunion de haut niveau, conclut la même source.