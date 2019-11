Révision constitutionnelle et nécrologie au menu de la presse béninoise

Les quotidiens béninois parvenus jeudi à APA traitent principalement de la décision des sages de la cour constitutionnelle prise la veille et qui poste sur la Révision de la Constitution et du décès de Albert Tévoédjre.« Contrôle des lois portant révision de la constitution et amnistie : La Cour Constitutionnelle valide toutes les dispositions », titre La Nation.

Selon le quotidien national, la loi portant révision de la Constitution du 11 décembre 1990 et la loi portant amnistie des faits criminels, délictuels et contraventionnels commis lors des élections législatives d’avril 2019 ont été soumises au contrôle de conformité, après leur adoption le 31 octobre par l’Assemblée nationale et leur transmission au président de la République le 4 novembre dernier.

Ainsi, note le journal, les modifications apportées à la loi fondamentale et l’amnistie accordée aux auteurs des violences postélectorales ne violent pas la Constitution.

Sur le même sujet, Bénin Intelligent souligne que « la Cour Donne Son Quitus », notant que la Cour n’a noté aucun manquement dans la procédure parlementaire ayant abouti à la révision.

Par ailleurs, la Cour a relevé que les parlementaires n’ont pas touché aux matières constitutionnelles interdites de modification, à savoir la forme républicaine de l’Etat et la laïcité. Il reste donc l’étape de la promulgation pour que la constitution modifiée entre en vigueur.

Toutes choses qui font dire au Quotidien Kini-Kini que c’est « le quitus de la cour constitutionnelle pour la promulgation ».

Sur un autre sujet, La Nation rend hommage au désormais Feu Albert Tévoédjre, en parlant du «parcours et de l’action politique d’un travailleur hors pair ».

Dans un dossier spécial, où on retrouve des témoignages sur le défunt, le quotidien de service public revient sur les circonstances du décès de cet « homme de foi, laïc épris de paix ».

Pour Bénin Intelligent, le parcours d’Albert Tévoédjre pouvait être résumé par « les combats d’un artisan de la paix »