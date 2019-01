RHDP: Alassane Ouattara ne veut pas «d’alliances pour avoir des postes»

Le chef de l’Etat ivoirien, Alassane Ouattara, Président du Rassemblement des Houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP), a indiqué, samedi lors du congrès constitutif de ce parti que les populations ont besoin « de vraies alliances » et non pas à «durée déterminée ».«Nous voulons des CDI (Contrats à durée indéterminée) en politique et non pas des CDD (Contrats à durée déterminée) », a souligné Alassane Ouattara à la tribune du stade Félix Houphouët-Boigny où se tenait le congrès constitutif du RHDP dans un contexte de rupture avec son ex -allié du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI).

« Pas d’alliances pour avoir des postes .Ce n’est pas notre vision de la politique », a insisté M.Ouattara pour qui « ce jour est un grand jour ». Poursuivant, Alassane Ouattara a fait savoir que « nous voulons de vraies alliances, des alliances pour la Côte d’Ivoire, pour les Ivoiriens ». « Les électeurs ivoiriens ne veulent plus des alliances de circonstances au contenu douteux » ,a conclu M .Ouattara.

D’une alliance électorale, ce mouvement s’est mué en une coalition politique. En raison du succès de cette coalition et des enjeux futurs, les leaders politiques de la coalition se sont engagés à une unification en vue de porter ce projet politique.

Le 12 avril 2018, il a été signé l’accord politique portant création d’un nouveau parti politique dénommé RHDP. Exigeant l’adhésion des populations, la direction de la coalition a décidé de consulter les bases lors de pré-congrès régionaux tenus du 11 au 22 janvier 2019.

Le Parti unifié RHDP naît sans son principal allié, le Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI). Le chef de l’Etat ivoirien Alassane Ouattara a été désigné président de cette nouvelle formation politique.