RHDP et procès de Gbagbo à la Une des journaux ivoiriens

A un jour de son congrès constitutif, le Rassemblement des Houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP, coalition au pouvoir) ainsi que les derniers échos de la Cour pénale internationale (CPI) où se tiendra le 1er février prochain une audience en appel pour statuer sur la libération effective ou non des codétenus Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé font la Une des journaux quotidiens ivoiriens parus, vendredi, sur l’ensemble du territoire national.Congrès constitutif du RHDP samedi : Adama Bictogo (PCO) : « tout est prêt pour accueillir les militants », rapporte en manchette le journal à capitaux publics Fraternité Matin. « Tout est prêt (…) Aucune pression n’est exercée sur personne », poursuit M. Bictogo dans les colonnes de Le Patriote.

A 24 heures de la Grand’messe, les Houphouëtistes « plus unis que jamais », jubile de son côté Le Rassemblement, là où sur le même sujet Notre Voie parle d’un «congrès du quiproquo avec des partis membres divisés». Ce qui fait ironiser Générations Nouvelles en titrant que « Le RHDP est mort, vive le RHDP ».

En mission pour le congrès du RHDP unifié, «des députés humiliés à Yopougon», enfonce LG Infos, quand Le Jour Plus souligne une «déferlante de plusieurs militants RHDP de France, de l’Italie, de la Belgique et des Etats-Unis sur Abidjan» dans le cadre du 1er congrès ordinaire du parti unifié.

En attendant l’audience du 1er février prochain qui devra confirmer ou non la libération de Gbagbo et de Blé Goudé, la presse ivoirienne garde les oreilles bien tendues vers la Cour pénale internationale (CPI).

A ce propos, Soir Info annonce du «nouveau dans le cas de la libération» des codétenus ivoiriens avant l’audience « déterminante » de fevrier. Devant la chambre d’appel de la CPI, «Bensouda distrait les juges avec des déclarations de Ouattara», renseigne, de son côté, LG Infos au moment où Le Nouveau Courrier pense que «l’étau se resserre de plus en plus autour de la procureure». Ce qui fait écrire Le Quotidien d’Abidjan que Bensouda « accepte enfin la libération de Gbagbo ».