Rwanda : 19 insurgés tués et 5 autres arrêtés (Police)

La police rwandaise a déclaré dimanche avoir tué dix-neuf insurgés et arrêté cinq autres à la suite d’une fusillade ayant visé des civils à Kinigi, un village du nord du pays, près de la frontière avec l’Ouganda et la République démocratique du Congo (RDC).Selon la police, au moins quatorze villageois ont été tués au cours de cette attaque menée par un groupe d’assaillants inconnus vendredi soir, utilisant des armes et des machettes dans ce village situé près de la forêt dense.

« La sécurité a été rétablie dans la région à un moment où la chasse est toujours en cours pour retrouver tous ceux qui sont liés à l’attaque », a indiqué la police dans un communiqué.

En attendant, le ‘Rwanda Development Board’ (Commission pour le développement du Rwanda) a souligné dans un communiqué publié samedi que les services de tourisme continuaient de fonctionner normalement dans le parc national des Volcans et dans tous les autres parcs et attractions nationaux du pays.