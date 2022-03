Rwanda : hausse de 10,9 % du Pib en 2021

Le produit intérieur brut (Pib) du Rwanda a augmenté de 10,9 % en glissement annuel en 2021, contre une baisse de 3,4 % en 2020, selon les données de l’Institut national de la statistique (NIS).« Ce chiffre reflète un fort rebond par rapport à une projection initiale de 5,6 % », a expliqué, lundi, à la presse le ministre rwandais des Finances et de la Planification économique, Dr Uzziel Ndagijimana.

En particulier, les services ont contribué à 48 % du Pib, l’agriculture à 24 % et le secteur industriel à 20 %, les impôts directs nets représentant 8 %.

Cela reflète une augmentation de 6 % dans l’agriculture, de 13 % dans l’industrie et de 12 % dans les services.

Alors que les cultures vivrières ont augmenté de 7 %, en raison de bonnes récoltes tout au long des saisons agricoles, les cultures d’exportation ont diminué de 1 % en raison d’une baisse de 1 % de la production de café. Cependant, la production de thé a augmenté de 7 %.

L’Institut national de la statistique (NIS) note également que la croissance de l’industrie est attribuée aux bonnes performances des activités manufacturières qui ont augmenté de 11 %, stimulées par une augmentation de 6 % de la production de boissons.

Les textiles, les vêtements et les articles en cuir ont également augmenté de 16 %, les produits chimiques, le caoutchouc et les produits en plastique de 23 % et les produits métalliques, les machines et les équipements de 4 %.

Les mines et carrières ont connu une augmentation de 27 %, tandis que la construction a augmenté de 15 %.