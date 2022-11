Rwanda : moins de précipitations attendues en novembre

Le Rwanda enregistrera moins de précipitations et des températures plus élevées en novembre, a déclaré mercredi l’Agence météorologique nationale.Ce mois, il y aura moins de pluies au Rwanda. C’est la prévision de l’Agence météorologique nationale. Dans plusieurs régions de l’Est et du Sud du pays, les précipitations moyennes se situeront entre 50 et 250 millimètres et marqueront le deuxième plus faible niveau de cette année, a déclaré l’organisme de surveillance météorologique.

Dans le même temps, les prévisions annoncent des précipitations plus importantes, entre 200 et 250 millimètres, dans plusieurs régions des provinces de l’Ouest et du Nord.

Cette alerte météorologique intervient suite aux dégâts causés par les intempéries ces derniers jours.

La semaine dernière, de fortes pluies ont détruit 126 maisons résidentielles dans les 30 districts du Rwanda.

Selon les prévisions du mois d’avril, l’ouest du Rwanda recevra davantage de précipitations que les autres régions du pays.

Les inondations, les tempêtes de pluie, la foudre et les glissements de terrain sont les principales causes des dommages et des décès au Rwanda.