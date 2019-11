Rwanda : plus de 280.000 candidats aux examens du primaire

Plus de 280.000 candidats ont débuté, lundi matin, leurs examens de fin de d’études primaires (PLE) à travers le Rwanda, les responsables de l’éducation indiquant que les épreuves ont démarré sans couacs.Le ministre d’Etat chargé de l’Enseignement primaire et secondaire, Isaac Munyakazi a lancé les examens à Kigali, dans la banlieue de Kimisagara, où tous les élèves sortant du primaire passent cinq examens en kinyarwanda, études sociales, mathématiques, anglais et sciences.

Dans le PLE de cette année, les candidates dominent avec 131.748 garçons contre 154.339 filles, a annoncé le ministère dans un communiqué.

Des responsables rwandais ont déclaré que les candidats de niveau ordinaire (troisième année) et de niveau avancé (sixième) devraient passer leurs examens du 12 au 19 novembre 2019.

Le secrétaire d’Etat rwandais chargé de l’Education, Isaac Munyakazi a insisté sur les avantages des efforts déployés par l’Etat pour que les élèves achèvent leurs études primaires.

Le Rwanda utilise un système scolaire dit 6-3-3-4, ce qui correspond à six (6) années pour l’école primaire, trois (3) pour le niveau ordinaire (premier cycle du secondaire), trois (3) ans pour le niveau avancé secondaire et quatre (4) ans la licence universitaire.

Actuellement, trois langues officielles d’enseignement, l’anglais, le français et le kinyarwanda sont utilisées dans le système éducatif.

Cependant, des responsables rwandais ont récemment recommandé un programme permettant aux écoles d’enseigner exclusivement aux élèves de la première à la troisième années en kinyarwanda pour toutes les matières.

Les responsables de l’éducation au Rwanda affirment que dans les situations d’apprentissage où l’enseignant et l’apprenant sont des utilisateurs non natifs de la langue d’enseignement, tous les deux éprouvent des difficultés, en particulier au début de l’enseignement.