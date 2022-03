Rwanda : Umaro Sissoco Embaló en visite chez Paul Kagamé

Le Président de la Guinée Bissau Umaro Sissoco Embaló est arrivé au Rwanda hier lundi pour une visite de travail de trois jours.La visite du président bissau-guinée va évoquer les relations bilatérales avec son homologue rwandais, le Président Paul Kagamé.

L’objectif de cette visite de travail est de continuer à approfondir et à renforcer les relations, ainsi que l’amitié existant entre les deux pays, a révélé une source diplomatique à Kigali.

Le président Embaló devrait s’entretenir avec le président Paul Kagamee au village d’Urugwiro sur un certain nombre de questions, bilatérales et continentales, et signer un certain nombre d’accords de coopération. Il se rendra également au Mémorial du génocide de Kigali, où il rendra hommage aux victimes du génocide de 1994 contre les Tutsis et les Hutus modérés.

« Les chefs d’Etat assisteront ensuite à la signature de protocoles d’accord dans les domaines de la coopération économique et commerciale, de l’éducation ainsi que du tourisme, des événements commerciaux et de la conservation. Le président Embaló visitera le Mémorial du génocide de Kigali avant d’être l’hôte à dîner du président Kagamé », ajoute le communiqué.

Ce mardi, le président Embaló se rendra dans la zone économique spéciale de Kigali, où il visitera certaines des usines de fabrication et des établissements d’enseignement dans la région.

La visite du dirigeant bissau-guinéen au Rwanda s’inscrit dans un contexte de problèmes de sécurité dans son pays, après une tentative avortée de coup d’Etat le 1er février dernier, au cours de laquelle onze personnes ont été tuées.