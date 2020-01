Sahara : L’Espagne défend la centralité de l’ONU dans la recherche d’une solution à ce différend régional

La ministre espagnole des Affaires étrangères, de l’UE et de la coopération, Mme Arancha González Layas, actuellement en visite de travail dans le Royaume, a réitéré, vendredi à Rabat, la position claire, précise et ferme de son pays concernant la question du Sahara marocain.Madrid défend la centralité des Nations unies dans la recherche d’une solution à ce différend, a mis en avant la ministre lors d’une conférence de presse conjointe avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.

Mme Arancha González Layas a, de même, affirmé que la position de l’Espagne sur la question du Sahara est « une position d’Etat qui n’est pas tributaire des changements de gouvernements ou de coalitions ».

La cheffe de la diplomatie espagnole a ajouté que son pays défend la centralité des Nations unies dans la recherche d’une solution à ce différend régional dans le cadre des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité de l’ONU.

Elle a, d’autre part, exprimé le soutien de Madrid aux efforts du secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, afin de parvenir à une solution à ce conflit.