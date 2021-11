Sahara : Washington appuie le plan marocain d’autonomie

Le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken a apporté lundi un soutien appuyé au plan marocain pour l’autonomie du Sahara, le qualifiant de « sérieux » et « crédible ».Le secrétaire d’État a souligné que nous continuons de considérer le plan d’autonomie du Maroc comme sérieux, crédible et réaliste, et une approche potentielle pour satisfaire les aspirations du peuple” du Sahara, a déclaré son porte-parole Ned Price à l’issue d’une rencontre entre Antony Blinken et son homologue marocain Nasser Bourita à Washington.

Les deux parties ont « exprimé leur ferme soutien » au nouvel émissaire de l’ONU Staffan de Mistura, selon le communiqué américain.

Antony Blinken et Nasser Bourita ont ainsi discuté de “l’approfondissement des relations entre le Maroc et Israël”, à l’approche du premier anniversaire de leur rapprochement, le 22 décembre.

Ils ont également discuté « des efforts du gouvernement marocain nouvellement formé pour faire avancer le programme de réforme du Roi Mohammed VI, et de l’importance de promouvoir les droits de l’homme et les libertés fondamentales ».

Les deux parties ont en outre souligné l’importance de « l’approfondissement continu » des relations maroco-israéliennes. Idem pour les relations maroco-américaines. En effet, le chef de la diplomatie américaine a tenu à rappeler le partenariat « solide et de longue date unissant Washington et Rabat ainsi que la volonté des Etats-Unis de le consolider davantage ».

C’est d’ailleurs l’ambition réitérée récemment par le président américain dans un message adressé au Roi Mohammed VI à l’occasion du 66ème anniversaire de l’Indépendance du Maroc, commémoré le 18 novembre de chaque année.

Joe Biden a mis en avant les relations de longue date et les valeurs communes partagées par les deux pays, à la faveur d’un partenariat de 235 ans, initié par la signature du Traité de paix et d’amitié entre les États-Unis et le Maroc en 1786.

« Nous nous réjouissons à la perspective d’approfondir nos engagements communs, d’investir dans la prospérité mutuelle et de nous appuyer sur ce partenariat inébranlable. Notre intérêt commun pour la paix, la sécurité et la stabilité en Afrique du nord constitue une base solide pour une collaboration et un engagement continus », a souligné le président américain dans ce message.