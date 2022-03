Sahara: Washington réitère son soutien au plan d’autonomie marocain

La Sous-secrétaire d’État américaine, Wendy Sherman a réitéré, mardi à Rabat, le soutien de Washington au plan d’autonomie, proposé par le Maroc en 2007, en tant que solution définitive au conflit autour du Sahara. »Les États-Unis continuent de considérer le plan d’autonomie marocain comme sérieux, crédible et réaliste, et en tant qu’approche pouvant répondre aux aspirations des populations de la région », lit-on dans déclaration conjointe publiée à l’issue de la session du dialogue stratégique Maroc-États-Unis sur les questions politiques régionales.

Cette session a été coprésidée par la responsable américaine et le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita.

A cette occasion, les deux parties ont exprimé leur « soutien ferme » à l’Envoyé Personnel du Secrétaire général de l’ONU, M. Staffan de Mistura, dans la conduite du processus politique relatif au Sahara, mené sous les auspices des Nations Unies, indique un communiqué conjoint ayant sanctionné cette session du dialogue stratégique.

Elles ont d’ailleurs évoqué la Déclaration conjointe, signée le 22 décembre 2020 par le Royaume du Maroc, les Etats-Unis d’Amérique et l’Etat d’Israël, consacrant la reconnaissance américaine de la pleine souveraineté du Royaume sur son Sahara, de même qu’ils ont discuté des moyens de renforcer cette coopération.

La responsable américaine a salué, dans ce sens, l’approfondissement continu des relations entre le Maroc et Israël.

Le dialogue stratégique Maroc-États-Unis sur les questions politiques régionales a été l’occasion pour les diplomaties américaine et marocaine de passer en revue une série de questions d’intérêt commun, dont la coopération dans le domaine de la sécurité et des droits de l’Homme, et de couvrir des questions d’ordre régional ayant trait au Sahel, à la Libye et à l’Ukraine.

Ce dialogue s’inscrit dans le cadre des consultations stratégiques régulières entre le Royaume du Maroc et les Etats-Unis d’Amérique.