Said Oumar Koulibaly, nouveau ministre des Postes, des Télécommunications et de l’Economie numérique en Guinée

Said Oumar Koulibaly a été nommé Ministre des Postes, des Télécommunications et de l’économie numérique le 19 juin 2020.

La nomination de Said Oumar Koulibaly fait suite au remaniement ministériel partiel initié par le président Alpha Condé. Il remplace ainsi Moustapha Mamy Diaby qui était à ce poste depuis janvier 2016.

Je tiens à vous exprimer mes remerciements les plus chaleureux pour la confiance que vous me témoignez. J’espère sincèrement vous faire honneur en me montrant à la hauteur de mes nouvelles responsabilités. Que dieu bénisse la Guinée.