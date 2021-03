Salon des Entrepreneurs de Guinée: l’édition 2021 reportée

Compte tenu de l’évolution de l’épidémie en Guinée et des dernières mesures annoncées par le Président de la République pour renforcer les directives sanitaires en vigueur dans le cadre de la lutte contre la Covid-19 et la maladie à virus Ebola, le Salon des Entrepreneurs de Guinée (SADEN), organisateur de l’évènement éponyme, annonce que son édition 2021, initialement prévue les 24 et 25 mars prochains, est reportée.

Les membres du comité d’organisation du SADEN se sont rendus à cette décision inéluctable au regard de la situation sanitaire nationale et de la fréquentation qu’un tel évènement engendre. La prochaine édition du Salon des Entrepreneurs de Guinée se tiendra courant 2021, à une date précise qui sera communiquée ultérieurement.

« Nous sommes évidemment déçus de ne pas pouvoir tenir l’édition 2021 du SADEN à la date prévue. Après de longs mois de préparation dans un contexte difficile et incertain, nous nous réjouissions de pouvoir retrouver le public. Nous sommes convaincus que les acteurs impliqués et le public qui, chaque année se rassemblent autour de cet évènement phare de notre pays, seront au rendez-vous prochainement. Notre volonté reste intacte de faire de cette édition une réussite » a déclaré Souleymane Camara, Commissaire Général.

Souleymane Camara, Commissaire Général, a également ajouté : « Nous remercions très chaleureusement l’ensemble de nos partenaires, exposants et prestataires, pour leur confiance. Nous tenons à remercier également nos visiteurs pour leur compréhension ainsi que les autorités qui nous accompagnent de longue date et qui nous ont renouvelé leur soutien pendant cette période compliquée. L’édition 2021 sera un grand Salon. Toutes nos équipes sont d’ores et déjà mobilisées sur cette mission et mettent tout en œuvre pour continuer d’aider au mieux l’ensemble des entreprises de Guinée à traverser cette nouvelle épreuve et à préparer l’avenir ».

A PROPOS DU SALON DES ENTREPRENEURS DE GUINÉE

Dédié à l’émergence et à la croissance des entreprises (création, reprise, franchise, développement, financements, innovation, transmission…), le SADEN est le plus grand rassemblement d’entrepreneurs en Guinée.

A la fois révélateur des nouvelles entreprises et tendances entrepreneuriales, le SADEN promeut, informe, accompagne et conseille les entrepreneurs dans leurs projets. Il propose également un véritable espace de rencontres et d’échanges d’expérience qui favorise chaque année la création et le développement des entreprises mais aussi l’émergence de projets innovants à fort impact.

CONTACT

