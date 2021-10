 Salon label  Guinée : ouverture de la  première édition

La cérémonie du salon Label Guinée a été lancée lundi 25 octobre dernier, aux chapiteaux du palais du peuple, en présence de Victor Bangoura représentant du premier ministre.

Plusieurs stands sont présents aux chapiteaux du peuple de Conakry, pour présenter leurs produits. C’est une initiative conçu pour les acteurs impliqués dans le monde artisanal, des industries afin de valoriser les productions locales.

Le salon Label Guinée va servir d’espace pour des échanges, en faveur de l’épanouissement du secteur culturel et artisanal. Selon Victor Bangoura, commissaire général du salon et représentant du premier ministre, c’est un grand pari qu’il faut relever au cours des prochaines années.

L’édition constitue une meilleure insertion de la Guinée dans l’environnement régional et continentale. « La structuration de nos efforts est indispensable pour pouvoir revendre à l’étranger et faire face à la guerre commerciale dont le feu générateur, est la mondialisation», explique Victor Bangoura.

Au cours de ce salon, plusieurs activités seront organisées notamment des échanges, des rencontre il sera également question de valoriser l’industrie locale et la soutenir. Afin de relever les défis auxquels elle fait face notamment, l’autosuffisance alimentaire et de l’exportation du made in Guinée.