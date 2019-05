Sanction contre le Syli cadet : Antonio Souaré rappelle que ‘’les résultats sportifs s’obtiennent sur le terrain’’ (discours)

A l’occasion de l’Assemblée générale Ordinaire de la Fédération Guinéenne de Football à Labé, le président Mamadou Antonio Souaré a fait lundi un discours fort dans lequel il est revenu sur la sanction du comité disciplinaire de la CAF contre le Syli cadet.

Discours d’ouverture du Président de la Fédération Guinéenne de Football

Monsieur le Gouverneur,

Monsieur le Préfet,

Monsieur le Maire de la Commune urbaine,

Mesdames et Messieurs les membres du Comité Exécutif de la Fédération

Guinéenne de Football,

Mesdames et Messieurs les délégués à l’Assemblée Générale,

Monsieur le Secrétaire Général,

Chers Partenaires Commerciaux et Sponsors

Messieurs les anciens, actuels et futurs footballeurs présents dans la salle,

Mesdames et Messieurs les représentants des médias,

Mesdames et Messieurs les membres du bureau des supporters

Distingués invités, en vos rangs et titres respectifs,

Mesdames et Messieurs,

En ce Mois Béni et Sacré de Ramadan, je voudrais, tout d’abord, m’acquitter d’un

devoir : Celui de rendre hommage à UN SAINT HOMME, natif du célèbre quartier de DIARI, j’ai voulu nommer feu Mamadou Cellou Diallo, GRAND

SAVANT MUSULMAN du 18ème Siècle, connu sous le nom de KARAMÖKÖ ALPHA MO LABÉ, fondateur en 1755 de la belle et grande ville Guinéenne qui nous accueille aujourd’hui, Labé Capitale depuis l’époque du DIWAL autrement dit de la PROVINCE qui porte son nom.

À la mémoire de cet HOMME DE DIEU, de tous ses compagnons et Chefs Religieux de la Région disparus, et de celle de tous les sportifs, encadreurs, dirigeants, supporters natifs de Labé ainsi que de toutes les villes de notre pays qui nous ont quittés, je vous prie d’observer UNE MINUTE DE SILENCE :

Merci,

VEUILLE ALLAH, NOTRE CRÉATEUR, accueillir tous ces illustres disparus dans son éternel paradis. Amen

Chers membres Statutaires,

En vous remerciant d’avoir répondu à l’invitation du Secrétariat Général par ce déplacement massif et complet à Labé, je voudrais, tout d’abord, exprimer ma gratitude aux autorités administratives, préfectorales et communales de la région Labé ainsi qu’aux populations, pour l’accueil populaire et chaleureux réservé à tous les délégués et invités, ainsi que pour les autorisations administratives nécessaires à la tenue de cette Assemblée Générale Ordinaire.

Chers membres Statutaires,

Après Kindia, l’année dernière, nous voici encore en 2019 réunis à Labé pour les travaux de la seconde Assemblée Générale Ordinaire de notre législature.

Si la tenue successive des 2 Assemblées Générales Ordinaires de notre législature dans les villes de l’intérieur du pays exprime, une nouvelle fois avec éloquence, la politique de notre Comité Exécutif de décentraliser ses activités et d’aller se confronter aux réalités sur le terrain, il faut clairement et dès à présent préciser que le choix de Labé n’est point une faveur.

Ce choix nous offre plutôt l’occasion de reconnaître et de rendre hommage aux efforts de sa Ligue que je félicite pour les dispositions prises à la bonne tenue de cette Assemblée. Par ce choix, nous avons également tenu à honorer les performances sportives de l’une des villes qui ont écrit et contribuer à écrire les plus belles pages de l’histoire du Football Guinéen.

En effet, depuis notre indépendance, les activités sportives notamment le Football ont été toujours pratiquées et se sont développées au fil des ans dans les écoles, quartiers, sous-préfectures, communes de Labé et dans les préfectures voisines de la Capitale de la Moyenne Guinée.

Le Fello Star, plusieurs fois champion de Guinée et représentant de la Guinée sur la scène internationale, est l’un des clubs phares de notre pays.

Après Kania, bienvenue donc à Labé, pour la 2ème Assemblée Générale Ordinaire de notre Association depuis la mise en place de ce Comité Exécutif, le 28 Février 2017 à Conakry.

Les membres de ce Comité Exécutif et moi-même, que vous avez librement élus pour conduire les destinées de notre Football sur la période 2017- 2021, sommes très heureux d’accueillir et de retrouver ici à Labé les sœurs, frères et amis serviteurs inconditionnels et infatigables de ce Football Guinéen que nous

ambitionnons de porter au plus haut niveau international.

Chers membres Statutaires,

Cette seconde Assemblée se tient au lendemain du renouvellement du mandat des Ligues Régionales.

C’est le lieu et le moment solennel d’exprimer ma totale satisfaction par rapport au bon déroulement des opérations de vote des Ligues régionales.

Dans le respect scrupuleux des textes qui nous régissent et dans la transparence absolue, et sans aucun incident, vous avez librement désigné les responsables des Ligues Régionales de Football.



Je vous en félicite.

Aux nouveaux élus et à tous ceux qui ont été réélus, nous disons Félicitations et bonne chance.

Aux candidats malheureux, nos encouragements et nous leur tendons la main en les assurant de notre disponibilité totale à travailler avec tous ceux qui ont fait le choix de servir le Football Guinéen à quelque niveau que ce soit.

Nous avons besoin des efforts de chacun et des compétences de tous, dans l’accomplissement de notre mission et pour atteindre les nobles objectifs fixés.

Chers membres Statutaires,

Entre l’Assemblée de Kindia en 2018 et celle de Labé en 2019, la Guinée, comme nul ne l’ignore, a enregistré des grandes performances notables sur la scène nationale et internationale.

En plus de l’amélioration de la qualité de nos compétitions nationales (Championnat de Ligue I et II, Championnat Ligue Amateur, Coupe Nationale, etc) avec de plus en plus d’engouement, les différentes catégories de l’équipe nationale (Senior, Junior, Cadet) et nos clubs ont connu une saison de réussite caractérisée par de très bons résultats acquis sur le terrain et qui placent la Guinée au rang des Grandes Nations du Football Africain.

La brillante première place acquise par le Syli National dans les phases qualificatives à la Coupe d’Afrique des Nations d’Égypte 2019, l’élogieux parcours du Syli Cadet, vice-champion d’Afrique aux phases finales de la CAN de sa catégorie en Tanzanie avec le Titre de vice-champion d’Afrique et la qualification à la Coupe du monde au Brésil, la qualification du Syli Junior au dernier tour éliminatoire de la CAN Junior Egypte 2019, le 2ème Titre consécutif de premier club d’Afrique de l’Ouest arraché par le Horoya Athletic Club, 8ème du continent sont, entre autres, des résultats concrets illustratifs du renouveau du Football Guinéen, même si le chemin reste encore long.

Chers membres Statutaires,

Par rapport à la décision du Comité Disciplinaire de la CAF publiée dans la presse sur le contentieux opposant la Fédération Sénégalaise de Football à notre Association au sujet de 2 de nos U 17, je vous demande formellement de garder la sérénité, le calme, de ne pas céder à la panique, à la polémique ou aux provocations.

Je rappelle simplement que la Guinée était sortie victorieuse de la première confrontation entre les deux parties à Dar es Salam devant la Commission d’organisation du tournoi, ce qui a permis à notre équipe de continuer à disputer ses matchs et de réaliser la performance qui a été saluée par la grande mobilisation nationale organisée pour saluer le retour des guerriers à Conakry.

Je précise aussi que l’Appel interjeté est suspensif de la décision du Comité Disciplinaire de la CAF.

À cet effet, jusqu’au moment où je parle et en attendant, le verdict sans appel du Tribunal Arbitral du Sport (TAS), nos Cadets sont vice-champions d’Afrique et qualifiés pour les phases finales de la Coupe du monde prévues au Brésil du 05 au 19 octobre 2019.

Quelle que soit l’issue de ce dossier, nous devons tous rester fiers de nos Cadets et admettre le principe que les résultats sportifs s’obtiennent sur le terrain dans le respect, bien entendu, des règlements de chaque compétition.

Mesdames et messieurs,

En tant que Président de l’Association et au nom de mes collègues du Comité Exécutif, permettez-moi de réaffirmer encore ma gratitude pour la confiance, le respect, la considération et le soutien que chacun de vous n’a cessé de manifester à ma modeste personne depuis notre élection.

Je tiens à rassurer, encore une fois, que par la Grâce de DIEU, j’en resterais toujours reconnaissant en servant, de toutes mes forces et sans contrepartie, sans le moindre profit personnel, le Football Guinéen qui est ma vocation primordiale, mon activité principale sinon unique.

‘’Servir et non se servir » a été, est et restera ma ligne de conduite inébranlable. A ceux qui s’interrogent ou s’étonnent de cette orientation que j’ai librement prise, je réponds encore et je persiste à croire au fait que le Football, est et demeure pour moi, le meilleur facteur de rassemblement, de cohésion, d’unité nationale mais

aussi de développement socio-économique de toutes les Nations du monde.

Pays de talents, la Guinée n’échappe pas à cette règle, si on se réfère à notre riche histoire et palmarès, à l’engouement populaire actuel qui prévaut autour de nos Equipes nationales des différentes catégories et de nos clubs.

Chers membres Statutaires,

Il est honnête de reconnaître cependant que la réalité du Football Guinéen, à notre avènement, offrait et offre encore aujourd’hui deux visages : un football expatrié à l’origine de quelques performances sportives réalisées ces derniers temps et, un football local confronté aux difficultés de tous ordres dont les plus visibles sont le manque criard d’infrastructures et de ressources.

Le National qui devrait constituer la base de notre football et le creuset de notre rayonnement international, ne dispose malheureusement pas de moyens suffisants et peine à moderniser ses structures.

C’est pourquoi, chers membres Statutaires, en décidant de m’investir totalement pour le Football, ma personne et mes modestes ressources, j’ai placé la réorganisation et la modernisation de nos structures au premier plan des réformes à mener.

Il s’agit de réformer les Structures à partir du Football plutôt que de réformer le Football à partir des Structures.

La réussite de la mise en œuvre de ses réformes passe par leur approbation par nous les dirigeants, surtout les membres Statutaires que vous êtes au cours d’une large concertation, comme cette Assemblée mais aussi et surtout par notre comportement de tous les instants.

Pour retrouver et améliorer les performants résultats et succès internationaux d’hier, produire de grands footballeurs, obtenir les beaux résultats dont nous rêvons, nous avons besoin aujourd’hui partout en Guinée (dans les écoles, dans les quartiers, dans les villages et préfectures), d’un véritable programme de la pratique et du développement du Football, longtemps resté, hélas, au stade de la paria de la République.

Cette œuvre gigantesque et ambitieuse politique ne sera nullement possible sans la disponibilité, l’engagement et l’implication totale et sans réserve des membres du Comité Exécutif et de tous les membres statutaires, conscients du sens des responsabilités qui sont les nôtres.

Chers membres Statutaires,

Le Rapport d’activités qui sera soumis à votre appréciation présentera l’ensemble des actions réalisées ou entreprises depuis l’Assemblée de Kindia.

Cependant, les résultats acquis depuis le début de notre mandat méritent d’être rénovés, consolidés dans un nouvel environnement économique, juridique, social et orienté vers un football pleinement émergent.

C’est à ce pari que je vous convie toutes et tous.

En remerciant, toutes celles et tous ceux qui ont contribué à la réussite de ce rendez-vous de Labé, je déclare ouverts les travaux de notre seconde Assemblée Générale Ordinaire exercice 2018- 2019.

Je vous remercie