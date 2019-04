Santé : Charte pour la prévention et la lutte contre les maladies non transmissibles

Une charte pour la prévention et de la lutte contre les maladies non transmissibles a été signée, ce lundi à Rabat, par 11 départements ministériels marocains, ainsi que des acteurs de la société civile et des représentants du secteur privé.Signé à l’occasion de la célébration au Maroc de la Journée mondiale de la santé de 2019, sous le signe « Soins de santé primaires: la voie vers la couverture santé universelle», ce document s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale multisectorielle pour la prévention et le contrôle des maladies non transmissibles.

Les parties signataires s’engagent, en vertu de cette charte, à adopter la vision, les objectifs, ainsi que les mécanismes de la mise en œuvre de la stratégie nationale multisectorielle pour la prévention et la lutte contre les maladies non transmissibles.

Il s’agit également de contribuer à la mise en place d’un plan d’action unifié pour la prévention et la lutte contre ces maladies, conformément aux objectifs fixés dans le Plan national en la matière (2019-2029), ainsi qu’à l’adoption des lois et des législations visant la promotion d’une alimentation saine et la lutte contre le tabagisme et la consommation de l’alcool.

La charte prévoit, ainsi, l’implication des départements concernés dans la mise en œuvre du plan d’action multisectoriel visant à promouvoir un mode de vie sain, à mettre en place des initiatives performantes pour réduire les facteurs de risque communs de maladies non transmissibles, en plus de l’engagement du secteur privé et de la société civile dans le renforcement de la santé et la lutte contre les facteurs de risque afférents à ces maladies.

La sensibilisation sur les facteurs de risque des maladies non transmissibles figure, également, dans la charte, au même titre que le renforcement des capacités humaines pour obtenir les résultats recherchés et le soutien et l’appui des études et des recherches en la matière.