Sassou N’Guesso et Tshisekedi renouvellent leur attachement aux idéaux de l’UA

Les présidents Denis Sassou N’Guesso du Congo-Brazzaville et Félix Tshisekedi Tshilombo de la République démocratique du Congo (RDC), ont renouvelé leur attachement aux idéaux de l’Union africaine (UA), annonce la présidence de la République congolaise.Dans un communiqué sanctionnant la fin, vendredi soir, de la visite officielle de 48 heures du président Tshisekedi à Brazzaville, notre source informe que les dirigeants des deux Congo ont manifesté leur attachement aux idéaux de l’UA, dont « la mise en œuvre de l’Agenda 2063 de l’UA pour l’émergence d’une Afrique en paix, unie et prospère ».

Sassou N’Guesso et Tshisekedi Tshilombo ont également exprimé leur souhait « pour la tenue courant 2019 de la 12ème Grande Commission mixte entre Brazzaville et Kinshasa pour traduire la volonté de raffermissement des liens d’amitié, de coopération et de fraternité qui unissent leurs deux pays et qui caractérisent leur politique de bon voisinage ».

« Ils ont souligné la nécessité de poursuivre les échanges à tous les niveaux entre les deux pays et sur des questions d’intérêt commun. Félix Tshisekedi Tshilombo a profité de cette occasion pour inviter Sassou N’Guesso à une visite en RDC, dont la date sera fixée par voie diplomatique », conclut le communiqué de la présidence de la République du Congo.