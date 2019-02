Secteur tuyauterie: Inauguration à Abidjan d’une usine de production de tubes PEHD

Une nouvelle usine de production de tubes de Polyéthylène haute densité (PEHD) de l’entreprise SN SOTICI, d’un coût d’investissement de plus de 10 milliards Fcfa, a été inaugurée jeudi dans la zone industrielle de Koumassi, dans le Sud d’Abidjan.L’inauguration a été faite par le ministre ivoirien du Commerce, de l’industrie et de la promotion des PME, Souleymane Diarrassouba, parrain de la cérémonie, qui s’est félicité de la construction de cette usine qui vient renforcer le tissu industriel de la Côte d’Ivoire.

Cette nouvelle unité de la société est d’une superficie de 5.000 m2 et d’une capacité de production de 10.000 tonnes par an. Cet investissement devrait porter à 750 le nombre d’emplois avec un impact de 20% sur le chiffre d’affaires qui passera de 30 milliards Fcfa à 36 milliards de 2018 à 2019.

Les tubes PVC et PEHD sont utilisés dans les domaines d’adduction en eau potable, des télécommunications et des mines. L’accès à l’eau pour tous demeure un défi majeur pour le gouvernement qui veut porter le taux à 95% en 2020 contre 81% en 2018 et 50% en 2011.

Avec sa nouvelle unité industrielle de fabrication de tubes de Polyéthylène de haute densité (PEHD) allant de 110 mm à 800 mm de diamètre, la SOTICI qui approvisionne 26 pays africains, envisage de couvrir tout le continent dans trois décennies.

Le PDG de la société, Ramzi Omaïs, ambitionne également de conquérir le monde. « J’ai un rêve pour Koumassi, je souhaite qu’ici (zone industrielle de Koumassi) nous puissions produire 250.000 tonnes de tubes PVC et PEHD à l’horizon 2050 », a-t-il dit.

Un investissement de 20 milliards de Fcfa est en cours de préparation pour la période 2020-2025 afin d’atteindre 40.000 tonnes à l’horizon 2028, a indiqué M. Omaïs, ajoutant qu’il est prévu un centre de recherche et de formation dans le secteur.

La société existe depuis plus de 45 ans. Cette usine devrait permettre d’accroître de 50% sa capacité de production et de répondre à tous les besoins des projets d’adduction d’eau, d’assainissement en Côte d’Ivoire et sur le continent africain.

La contribution du secteur industriel dans le PIB en Côte d’Ivoire est passé de 25.4% en 2018 à 30% en 2020, selon M. Diarrassouba. Pour atteindre cet objectif, l’Etat ivoirien a initié d’importantes réformes structurelles et sectorielles pour accompagner le secteur privé.

Le ministre des Mines et de la géologie, Jean Claude Kouassi, représentant le ministre de l’Emploi et de la protection sociale, Pascal Abinan, a distingué cinq agents de deux entreprises de la famille Omaïs qui ont reçu des médailles d’honneur du travail.

Pour la SOTICI, un agent a reçu la médaille Grand or, un autre la médaille de vermeille puis deux autres la médaille d’argent, tandis qu’un agent de l’Hôtel Tiama, appartenant à la famille Omaïs, a reçu la médaille d’argent.