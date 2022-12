Sécurité au Togo : Faure Gnassingbé reprend la main

Le chef de l’État togolais a rattaché le ministère des Armées à la Présidence de la République et limogé le chef d’état-major.Faure Gnassingbé a largement remanié son gouvernement hier jeudi. Face à la menace jihadiste grandissante dans le Nord du Togo, Marguerite Essossimna Gnakadè, la ministre des Armées, a été démise de ses fonctions. Le chef de l’État prendra en charge ce département régalien désormais directement rattaché à la Présidence de la République. Ce fut déjà le cas entre 2007 et 2020.

En outre, le général Dadja Maganawé quitte la direction de l’état-major des Forces armées togolaises. Son remplaçant, le colonel Tassounti Djato, a par la même occasion été promu au grade de général. Avant cette nomination, il était le chef d’état-major de l’armée de l’air.

Depuis un peu plus d’un an, les régions togolaises frontalières du Burkina Faso sont visées par les mouvements jihadistes. Des attaques meurtrières se sont notamment produites à Kpendjal en juillet dernier et Tiwoli en fin novembre.