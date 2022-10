Sécurité en RDC : Kagamé s’entretient avec Guterres

Le président rwandais et le Secrétaire Général des Nations Unies ont discuté par téléphone de la situation sécuritaire dans l’Est de la République démocratique du Congo (RDC), où les rebelles du M23 attaquent les principales villes.Le M23 gagne du terrain dans l’ex-Zaïre. Ce groupe rebelle, depuis ce week-end, occupe Rutshuru-centre, Kiwanja et se rapproche de Rumangabo, à environ 40 kilomètres de Goma.

Face à cette situation, la communauté internationale se mobilise. L’Union Européenne (UE), les États-Unis, l’Union Africaine (UA) ont exprimé leur inquiétude. Sur Twitter, le président Paul Kagamé a annoncé avoir échangé au téléphone avec António Guterres, le (Onu).

« Il y a quelques heures, j’ai eu une bonne discussion avec le Secrétaire Général des Nations Unies

sur le conflit en République démocratique du Congo. Les voies et moyens de désamorcer… et de résoudre les problèmes de manière pacifique sont à notre portée si on s’appuie sur les initiatives de paix de Nairobi (Kenya), de Luanda (Angola) et d’autres efforts internationaux. Nous n’avons qu’à nous engager à les appliquer », a écrit le chef de l’État rwandais.

En 2013, dans la capitale kenyane, un accord de paix avait été signé par le gouvernement de la RD Congo et le M23 (Mouvement du 23 mars). L’ancienne rébellion tutsie, reprochant notamment à Kinshasa de ne pas avoir respecté des accords paraphés le 23 mars 2009 prévoyant la réinsertion de ses combattants et la transformation du groupe en parti politique, a repris les armes fin 2021.

Kinshasa accuse Kigali de soutien actif aux rebelles du M23. De son côté, le Rwanda dément avant d’accuser la RDC – qui nie elle aussi – d’aider les Forces démocratiques de Libération du Rwanda (FDLR), un mouvement de rebelles hutu rwandais, dont certains impliqués dans le génocide des Tutsis en 1994 au Rwanda.