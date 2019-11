Séismes en Albanie: quatre morts et 150 blessés légers

Quatre personnes ont trouvé la mort dans le puissant séisme qui a frappé mardi l’Albanie, faisant également 150 blessés légers, selon les autorités.

D’après le ministère de la Défense, un homme s’est tué en sautant paniqué de son immeuble à Kurbin et les corps de trois personnes ont été retirés des décombres à Thumane, au nord de Tirana, et dans la localité côtière de Durres. Au moins 150 personnes légèrement blessées se sont présentées à l’hôpital à Tirana et Durrës, selon la ministre albanaise de la Santé, Ogerta Manasterliu.