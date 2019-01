Sékou Camara condamné pour détournement de deniers publics

Sékou Camara, ancien Directeur Général de l’Office Guinéen des Chargeurs et le responsable financier de cette structure ont été reconnus coupables de malversations financières.

Sékou Camara était accusé de détournement de deniers publics estimé à 25 milliards de francs guinéens. Le tribunal de Kaloum a rendu son verdict ce lundi 21 janvier. Une autre mesure de condamnation à l’encontre du responsable financier de l’OGC en fuite a été rendue par la justice. Le Directeur Général de l’OGC s’en est sorti avec une condamnation de 5 ans assortis de sursis et 20 millions d’amende. Ces peines infligées à ces deux hauts cadres de l’Etat sont jugées clémentes par l’Agent judicaire de l’Etat qui a annoncé en exclusivité à Africaguinee.com qu’il fera appel pour que le dossier soit examiné avec plus de rigueur.



« Il est évident que nous allons relever appel de cette décision pour que le dossier soit examiné avec beaucoup plus de rigueur par la Cour. Parce qu’en matière de détournement de deniers publics le bénéfice du sursis n’est accordé qu’aux fonctionnaires ou particuliers ayant restitué dans un délai d’un mois les fonds compromis à compter de l’ouverture des poursuites », a confié l’agent judicaire de l’Etat, Mory Doumbouya.